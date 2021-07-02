До +28 градусов ожидается в Псковской области в субботу
3 июля в Псковской области ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. Температура по области: ночью +10…+15 градусов, днем +23…+28 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
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