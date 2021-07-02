Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО, пишет РИА Новости.

Сейчас по закону «О безопасности дорожного движения» обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра.

Подписанный закон исключает такую норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. Для получения полиса ОСАГО водителю не нужно предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

«Получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», — пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, по его словам, вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился незаконный бизнес.

Аксаков также добавил, что еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Часто ли задерживаетесь на работе?
Проголосовать >>>

02 июля 2021

Митрополит Тихон отмечает день рождения
02 июля 2021

Ураган в Великих Луках повредил более 40 автомобилей
02 июля 2021

До +28 градусов ожидается в Псковской области в субботу
02 июля 2021

К выходу готовится юбилейный выпуск «Псковского телеграма»
02 июля 2021

О введении «Пушкинских карт» в Псковской области рассказала Ольга Тимофеева
02 июля 2021

Около 13 млн рублей направят Псковской области на проведение углубленной диспансеризации
02 июля 2021

Отставка замглавы администрации Пскова Александра Коновалова вошла в топ событий за июнь
02 июля 2021

Плявинская: У нас не все загородные лагеря оборудованы так, как лагерь для волонтёров

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(8112)56-36-11, +7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...