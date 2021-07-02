Путин подписал закон об отмене обязательного техосмотра автомобилей

14:40, 02 июля 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО, пишет РИА Новости.

Сейчас по закону «О безопасности дорожного движения» обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра.

Подписанный закон исключает такую норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. Для получения полиса ОСАГО водителю не нужно предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон вступит в силу с 22 августа 2021 года.

«Получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром», — пояснил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Кроме того, по его словам, вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился незаконный бизнес.

Аксаков также добавил, что еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, из-за чего люди вынуждены покупать диагностические карты.