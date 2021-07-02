Общественники назвали решение о многодневном голосовании разумным

15:14, 02 июля 2021, ПАИ

Центральная избирательная комиссия РФ приняла положение о многодневном голосовании на выборах в Госдуму. В документе учтены поправки Ассоциации НОМ, в целом эксперты отмечают, что многодневное голосование – это разумное решение. Об этом пишет портал «Федерал пресс».

«Эпидситуация в России остается сложной. Трехдневное голосование позволит сохранить здоровье граждан. Также это очень удобно», – отметил координатор группы «Лига Избирателей-Ростов», доцент ЮФУ Дмитрий Абросимов. По его словам, выборы в регионах России (например, в Саратовской области) показали, что наблюдение в условиях трехдневного голосования можно обеспечивать в полном формате: итоги голосования не будут вызывать сомнения.

Ссылаясь на ЦИК РФ, он рассказал также о том, что повсеместное видеонаблюдение за сейфами с бюллетенями будет обеспечиваться в ночное и дневное время. Еще одним важным фактором Абросимов назвал введение специальных пломб, у которых будут уникальные номера. По мнению спикера, это позволит проверить честность и прозрачность избирательного процесса.

Директор Белгородской государственной универсальной научной библиотеки, член региональной ОП Надежда Рожкова, в свою очередь, заявила о том, что решение провести голосование в течение трех дней является обоснованным и необходимым. «Возможность не собирать большое количество людей на избирательных участках, работать практически индивидуально с каждым избирателем – это важно, и многодневное голосование это позволяет», – сказала спикер.

Рожкова также считает, что институт общественного наблюдения к трехдневному голосованию готов. Опыт наблюдения за многодневным голосованием, полученный в прошлом году, показал все нюансы соответствующего формата, уверена общественница.

«На сегодняшний день мы имеем уже отработанные на практике инструменты и механизмы», – сказала Рожкова.

С коллегами согласен директор Крымского филиала Федерального научно-исследовательского социального центра РАН, член ОП Республики Крым Владимир Узунов. По словам эксперта, трехдневное голосование делает процедуру более безопасной с эпидемиологической точки зрения, а также более удобной для россиян. Кроме того, сомнений в чистоте выборов появиться не должно, заявил спикер.

«Общественные наблюдатели прошли обучение и готовы осуществлять контроль за соблюдение избирательных прав граждан с учетом всех нюансов применения процедуры многодневного голосования», – заключил Узунов