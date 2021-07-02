Реконструкцию боя на Линии Сталина в Псковской области проведут 12 сентября

16:35, 02 июля 2021, ПАИ

12 сентября в деревне Холматка на территории мемориального комплекса «Линия Сталина» в Островском районе состоится военно-историческая реконструкция, посвященная 76-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета "Островские вести" со ссылкой на данные в Единой информационной системе в сфере закупок.

В реконструкции будут задействованы советский легкий танк Т-60, легкий бронеавтомобиль БА-64, тяжелый пулеметный радийный бронеавтомобиль Sd.Kfz.231 (6-Rad) войск противника и его союзников, 82-мм миномет БМ-37, станковый пулемет Максим. В тендере речь идет о макетах оружия.

Директор Военно-исторического музея-заповедника Псковской области Петр Гринчук рассказал, что реконструкция боя на «Линии Сталина» должна была состояться 18 июля, но из-за обострения ситуации с коронавирусом её отменили.