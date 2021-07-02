Ураган в Великих Луках повредил более 40 автомобилей
В Великих Луках более 40 автомобилей пострадали из-за падения деревьев. Об этом сообщил глава города Николай Козловский в своем еженедельном обращении к жителям в Instagram-аккаунте.
По словам Николая Козловского, 25 июня в результате шквалистого ветра, урагана, ветра, грозы и ливня произошли падения деревьев, отключение электроэнергии и подтопление участков. Также глава города отметил, что в приемный покой больницы за медицинской помощью обратилось пять местных жителей.
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