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Митрополит Тихон отмечает день рождения

2 июля день рождения празднует митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов). Ему исполнилось 63 года. Кроме того, владыка отмечает 30-летие монашеского пострига.

Митрополит Псковский и Порховский Тихон (в миру Георгий Шевкунов) родился 2 июля 1958 года в Москве. В 1982 году окончил сценарный факультет ВГИКа по специальности «Литературная работа». В том же году пришел в Псково-Печерский монастырь трудником, затем послушником. В июле 1991 года в Донском ставропигиальном монастыре Москвы был пострижен в монашество с именем Тихон в честь святителя Тихона, патриарха Московского. В том же году патриархом Алексием II рукоположен во иеродиакона и во иеромонаха.

В 1993 году назначен настоятелем московского подворья Псково-Печерского монастыря, которое расположилось в стенах бывшего Сретенского монастыря.

В 2004 году экстерном закончил Сретенскую духовную семинарию.

С 31 мая 2010 года — руководитель комиссии по взаимодействию Русской православной церкви с музейным сообществом, с 22 марта 2011 года — член Высшего церковного совета Русской православной церкви.

29 февраля 2012 года патриарх Кирилл совершил чин поставления архимандрита Тихона во игумена Сретенского монастыря и вручил ему игуменский посох.

Решением Священного Синода от 22 октября 2015 года избран викарием Московской епархии с титулом «Егорьевский». Решением Священного Синода от 15 июля 2016 года назначен председателем патриаршего совета по культуре. 14 июля 2018 года назначен священноархимандритом и игуменом Успенского Псково-Печерского монастыря и священноархимандритом Благовещенского Никандровского монастыря.

Митрополит Тихон известен и как автор книги «Несвятые святые и другие рассказы» (2011), сборника реальных историй из жизни Псково-Печерского монастыря. Он также является главным редактором сайта Православие.ru.

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