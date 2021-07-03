Юлия Пересильд проведёт выходные в Пскове

17:42, 02 июля 2021, ПАИ

Актриса Юлия Пересильд приехала в родной Псков с двумя дочками – она сообщила об этом в своём Instagram-аккаунте.

«Угадайте, куда мы едем? Подсказка: туда едем всегда с открытым сердцем!» – написала Юлия Пересильд в своём опросе в сторис.

Актриса родилась в Пскове, сыграла роли в 70 работах. Несмотря на занятость, не забывает приезжать в Псков с семьёй и друзьями несколько раз в год.

«Псков – моё место силы! Вырвалась на два дня... уже прекрасно! Гуляем! Наслаждаемся городом! Солнцем! Ну и поедем на озёра», – поделилась актриса.

В предыдущий раз актриса посещала Псков на новогодних каникулах с семьёй. Вне отдыха Юлия Пересильд совместно с режиссёром Климом Шипенко готовится к полёту на МКС для последующих съёмок в космосе в главной роли в новом художественном фильме.