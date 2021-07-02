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Экономика

Рыба палтус оказалась на грани истребления

Экологи бьют тревогу - палтус оказывается на грани истребления. Фото ribxoz.ru

Палтус, которого вылавливают в Охотском море и у берегов Камчатки, оказался на грани исчезновения. Специалисты говорят, что это произошло из-за изменения климата и деятельности человека. Российские экологи требуют ввести временный запрет на вылов этой ценной рыбы, пишет Lenta.ru.

Директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков сообщил о «критическом снижении» запасов палтуса на Дальнем Востоке – в три-четыре раза за период с 2019 по 2020 год. С такой информацией и просьбой снизить норму общего допустимого улова (ОДУ) в Дальневосточном бассейне экологи обратились в Росрыболовство.

Росрыболовство отказывается вводить запреты на промысел, так как в снижении запасов палтуса видит естественные причины, в том числе небольшой прирост в некоторых поколениях, глобальное потепление, которое меняет экосистему Мирового океана. В ведомстве подчёркивают, что запасы палтуса находятся под контролем. 

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