Рыба палтус оказалась на грани истребления

21:30, 02 июля 2021, ПАИ

Палтус, которого вылавливают в Охотском море и у берегов Камчатки, оказался на грани исчезновения. Специалисты говорят, что это произошло из-за изменения климата и деятельности человека. Российские экологи требуют ввести временный запрет на вылов этой ценной рыбы, пишет Lenta.ru.

Директор Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Дмитрий Горшков сообщил о «критическом снижении» запасов палтуса на Дальнем Востоке – в три-четыре раза за период с 2019 по 2020 год. С такой информацией и просьбой снизить норму общего допустимого улова (ОДУ) в Дальневосточном бассейне экологи обратились в Росрыболовство.

Росрыболовство отказывается вводить запреты на промысел, так как в снижении запасов палтуса видит естественные причины, в том числе небольшой прирост в некоторых поколениях, глобальное потепление, которое меняет экосистему Мирового океана. В ведомстве подчёркивают, что запасы палтуса находятся под контролем.