«Псковская сводка», выпуск № 8
Восьмой выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковская сводка» вышел в эфир сегодня, 3 июля, в 17:00.
Выпуски проекта можно увидеть еженедельно в субботу на портале Псковского агентства информации, на YouTube-канале ПАИ, а также в официальной группе агентства в соцсети «ВКонтакте» и Telegram-канале «Псковская сводка».
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