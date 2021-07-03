Противопожарный рейд прошёл в Дно

17:22, 03 июля 2021, ПАИ

3 июля начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Порховскому, Дновскому и Дедовичскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них провел профилактический рейд в Дно. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда сотрудник МЧС распространил памятки о мерах пожарной безопасности и листовки на тему: «Меры пожарной безопасности в весенне-летний период», «Пожарная безопасность в загородном доме», «Первая доврачебная помощь пострадавшим на пожаре».

Жителям города также напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с пожарной обстановкой на территории Дновского района, основными причинами пожаров в жилом секторе.

Отметим, что противопожарный рейд прошёл с соблюдением всех санитарно-гигиенических и противоэпидемических правил.