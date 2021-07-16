13-й округ и «красная зона». Очередной выпуск «Псковского телеграма»

18:00, 16 июля 2021, ПАИ

22-й выпуск видеопроекта Псковского агентства информации «Псковский телеграм» о самом интересном в региональном Telegram-пространстве вышел в эфир в пятницу, 16 июля.

В Псковской области «партия граждан» продолжает идти вразнос, раздираемая внутренними противоречиями. В 13-м округе на выборы в областное Собрание идёт сладкая парочка, готовая снять друг друга с избирательной дистанции. Региональные чиновники продолжают совершать транзит на муниципальный уровень, закрывая сложные направления. Монахи вошли в «красную зону» инфекционки. В Пскове открылся свой вакцинный Гостиный двор. Эти и другие темы сегодня обсудили ведущие программы «Псковский телеграм» в очередном выпуске.

Программа «Псковский телеграм» начала выходить в январе 2021 года. Выпуски программы можно посмотреть на портале Псковского агентства информации, YouTube-канале ПАИ и в Telegram-канале «Псковские новости».