17 июля отмечается день памяти расстрелянной семьи Николая Романова

10:29, 17 июля 2021, ПАИ

17 июля отмечается день памяти святых царственных страстотерпцев: царя Николая, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжон Ольги, Татианы, Марии и Анастасии.

В ночь с 16 на 17 июля чекист и руководитель расстрела Яков Юровский разбудил императора, его жену и детей. Им велели собраться под предлогом, что в городе начались волнения и нужно срочно перейти в безопасное место.

Узников сопроводили в полуподвальную комнату с одним зарешёченным окном, где Юровский сообщил государю: «Николай Александрович, по постановлению Уральского областного совета вы будете расстреляны с вашей семьёй».

Вместе с царской семьей были расстреляны придворный врач Евгений Боткин и несколько слуг: горничная Анна Демидова, повар Иван Харитонов и камердинер Алексей Трупп.