Сжигать сухую траву на дачах могут разрешить в 15 метрах от построек

10:17, 18 июля 2021, ПАИ

МЧС России выступило с предложением разрешать сжигать на садовых участках сухую траву на расстоянии не менее 15 метров от зданий и сооружений, сообщает ТАСС со ссылкой на проект постановления Правительства РФ.

Предлагается добавить абзац в правила противопожарного режима, в которых говорится, что при использовании открытого огня «для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности» на индивидуальных земельных участках населённых пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках место разведения огня должно располагаться «на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек».

В настоящее время место использования открытого огня может располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего здания, постройки или открытого склада, в 100 метрах от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и в 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.