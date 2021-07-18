На берегу Чудского озера отдыхающие стали находить мёртвую рыбу

18:28, 18 июля 2021, ПАИ

В Псковской области на берегу Чудского озера отдыхающие стали находить мёртвую рыбу, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Так, в деревне Спицино Гдовского района отдыхающие нашли на берегу Чудского озера мёртвых ершей, окуней и щук.

Точная причина гибели рыбы неизвестна. Возможно, на это повлияла высокая температура, установившаяся в Псковской области. Сильная жара приводит к аномально высокой температуре воды, что ведёт к кислородному голоданию рыб. Как итог, мёртвая рыба всплывает и её выносит на берег. Однако причины гибели рыбы могут быть и иными.