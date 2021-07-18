Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

На берегу Чудского озера отдыхающие стали находить мёртвую рыбу

В Псковской области на берегу Чудского озера отдыхающие стали находить мёртвую рыбу, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Так, в деревне Спицино Гдовского района отдыхающие нашли на берегу Чудского озера мёртвых ершей, окуней и щук.

Точная причина гибели рыбы неизвестна. Возможно, на это повлияла высокая температура, установившаяся в Псковской области. Сильная жара приводит к аномально высокой температуре воды, что ведёт к кислородному голоданию рыб. Как итог, мёртвая рыба всплывает и её выносит на берег. Однако причины гибели рыбы могут быть и иными.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>










Как вы относитесь к идее сделать четырехдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 июля 2021

Псковичам рассказали, по каким адресам возможны перебои с водоснабжением

18 июля 2021

На берегу Чудского озера отдыхающие стали находить мёртвую рыбу
18 июля 2021

Два автомобиля столкнулись у завода ЗЭТО в Великих Луках
18 июля 2021

Велосипедистка пострадала в ДТП в Великолукском районе
18 июля 2021

Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Бежаницком районе
17 июля 2021

Публикуем видео ликвидации лесного пожара в Гдовском районе

17 июля 2021

Лесной пожар тушат в Гдовском районе
17 июля 2021

Девушка пострадала в ДТП с мотоциклом в Невельском районе

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...