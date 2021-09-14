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75-летие со дня основания отмечает Псковский хлебокомбинат

История прославленного завода – это история жизни послевоенного Пскова. В 1946 году, когда буквально из пепла восстанавливали послевоенный Псков, началась трудовая биография Псковского хлебокомбината. В маленькой пекарне на улице Советской работало чуть более 50 человек.

Сейчас 2021 год, и за 75 лет история предприятия пережила большое количество испытаний, но одно не изменилось точно - твёрдая решимость и непоколебимое желания быть лучшим в своём деле. В настоящее время активно развивается фирменная торговля Псковского хлебокомбината. С открытия первой булочной-кондитерской прошло четыре года и уже сегодня территориальная доступность продукции увеличилась в несколько раз. Шесть новых торговых точек предприятия открылись в густонаселённых районах города, тем самым делая доступным свежий и вкусный продукт для покупателя.

Огромный труд и желание сделали из маленькой пекарни крупнейшее предприятие по производству хлебобулочных и кондитерских изделий в Псковской области. Псковский хлебокомбинат занимает лидирующее место в области. В сутки реализация продукции составляет более 40 тонн. Действующий ассортимент включает почти 200 наименований: около 130 кондитерских изделий (торты, пирожные, кексы, печенье); 21 булочных и 27 хлебных наименований; 18 наименований бараночных изделий; 21 наименование мелкоштучных изделий.

Во избежание ошибок и своевременном принятии решений в их устранении, руководство анализирует всю деятельность предприятия и чётко ставит задачи на пути к достижении поставленных целей.

Так, уже сейчас на предприятии функционирует совершенно новое современное оборудование. Это даёт возможность технологам в разработке совершенно новых видов продукции. С программой «Здоровый регион» производство хлебобулочной продукции направленно на сохранение здоровья и поддержание тела необходимыми витаминами.

В разработке новых сортов изделий на Псковском хлебокомбинате задействована целая команда высококвалифицированных специалистов. Каждая продукция уникальна, имеет свою неповторимую рецептуру. Ежегодно предприятие выпускает более 20 новинок хлебобулочной и мелкоштучной продукции. Гарантией отменных потребительских свойств является независимая экспертиза на соответствие государственным стандартам и нормам — сертификация, которую проходит вся продукция.

Псковский хлебокомбинат гордится своей историей, и от всей души поздравляет всех работников с 75-летием со дня основания предприятия и днём работника пищевой промышленности. Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Спасибо за ваш нелегкий и важный труд! Желаем впечатляющих результатов! Предприятию дальнейшего развития и новых достижений.

Также благодарим каждого покупателя за доверие и верность нашему делу.

С юбилеем!

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