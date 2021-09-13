Четыре новых светофора установят в Пскове
До 15 декабря в Пскове в четырех местах установят новые светофоры. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».
Светофоры появятся на улице Советской, 9 (Октябрьская площадь, почтамт); Октябрьский проспект - Иркутский переулок; улица Коммунальная, 32; Рижский проспект - улица Печорская.
Все светофоры светодиодные, а значит, энергосберегающие, позволяющие водителю в любую погоду хорошо видеть, какой сигнал светофора горит. Также светофоры будут оснащены кнопками вызова для пешеходов.
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