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Происшествия

Два человека пострадали и один погиб в ДТП в Великих Луках

  • ДТП в Великих Луках 13 сентября
    Фото: Газета "Великолуская правда"
  • ДТП в Великих Луках 13 сентября
    Фото: Газета "Великолуская правда"
  • ДТП в Великих Луках 13 сентября
    Фото: Газета "Великолуская правда"
  • ДТП в Великих Луках 13 сентября
    Фото: Газета "Великолуская правда"
  • ДТП в Великих Луках 13 сентября
    Фото: Газета "Великолуская правда"
  • ДТП в Великих Луках 13 сентября
    Фото: Газета "Великолуская правда"
  • ДТП в Великих Луках 13 сентября
    Фото: Газета "Великолуская правда"
  • ДТП в Великих Луках 13 сентября
    Фото: Газета "Великолуская правда"
  • ДТП в Великих Луках 13 сентября
    Фото: Газета "Великолуская правда"

13 сентября в Великих Луках около автозаправочной станции вблизи кладбища «Божно» столкнулись «Фольксваген» и «Тойота». Об этом сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Пассажирок «Тойоты» – женщину и двухлетнего ребёнка – отвезли в больницу с травмами. По предварительным данным, в аварии погиб мужчина, вероятнее всего, велосипедист.

На месте работают сотрудники ГИБДД, врачи скорой медицинской помощи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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