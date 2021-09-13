Два человека пострадали и один погиб в ДТП в Великих Луках

21:41, 13 сентября 2021, ПАИ



Фото: Газета "Великолуская правда"



Фото: Газета "Великолуская правда"



Фото: Газета "Великолуская правда"



Фото: Газета "Великолуская правда"



Фото: Газета "Великолуская правда"



Фото: Газета "Великолуская правда"



Фото: Газета "Великолуская правда"



Фото: Газета "Великолуская правда"



Фото: Газета "Великолуская правда"

















13 сентября в Великих Луках около автозаправочной станции вблизи кладбища «Божно» столкнулись «Фольксваген» и «Тойота». Об этом сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

Пассажирок «Тойоты» – женщину и двухлетнего ребёнка – отвезли в больницу с травмами. По предварительным данным, в аварии погиб мужчина, вероятнее всего, велосипедист.

На месте работают сотрудники ГИБДД, врачи скорой медицинской помощи. Выясняются все обстоятельства произошедшего.