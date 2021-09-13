Уникальные архивные документы из Пскова и Выборга увидят новгородцы

23:40, 13 сентября 2021, ПАИ

Жители Новгорода увидят архивные документы из Пскова и Выборга. 14 сентября в холле Музея изобразительных искусств откроется выставка «Псков и Выборг: центры торговли Северо-Запада России», сообщили Псковскому агентству информации в Государственном архиве Псковской области.

Ранее проект презентовали в выставочных залах двора Постникова в Пскове, в музее «Выборгский замок» в Санкт-Петербурге. Архивные материалы на русском, немецком, французском и ряде других иностранных языков рассказывают о торговых взаимоотношениях XVIII –начала XX веков. Экспозиция включает уникальные рукописные тексты с печатями купцов, фотографии переполненных торговых площадей, интерактивные элементы.

Выставка является совместным проектом архивов Ленинградской и Псковской областей. Он реализован под эгидой Российского исторического общества и при финансовой поддержке фонда «История Отечества».

«Я думаю, что эта выставка открывает новую страницу в изучении истории», – заметил директор Псковского музея-заповедника Александр Голышев.