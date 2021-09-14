Руководство «Экопрома» провело встречу с главами волостей Гдовского района

12:39, 14 сентября 2021, ПАИ

7 сентября руководство филиала ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») провело встречу с главами волостей Гдовского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании.

В ходе встречи директор филиала Александр Киселёв подчеркнул, что контейнерные площадки должны быть оборудованы в соответствии с требованиями СанПиН. В первую очередь, контейнеры выставляются именно на оборудованные площадки.

Также шла речь о графиках вывоза ТКО в волостях Гдовского района, при необходимости в случае изменения способа вывоза отходов с мешкового на контейнерный они будут пересмотрены.

Один из вопросов касался выделения спецпакетов для ТКО. Александр Киселёв напомнил, что в мае было принято решение не выдавать мешки, так как они не входят в тариф — компания закупает их за свой счет. При этом на субботники в муниципалитетах пакеты планируется выделить.

Отмечалось, что объёмы отходов на территории муниципалитета увеличиваются с приездом дачников. По закону приезжающие на лето люди должны писать заявление о том, что определенное время пребывают в Псковской области, и оплачивать услугу здесь, при этом по месту постоянного проживания платить за вывоз мусора они не будут. «Но это носит заявительный характер», - уточнила заместитель директора филиала ООО «Экопром» Марина Мезенцева. Она добавила, самый оптимальный вариант для дачников — закупить индивидуальный контейнер. Заключить договор можно, написав на электронную почту «Экопрома». По всем интересующим вопросам можно обратиться по телефонам, указанным на квитанциях.

Александр Киселёв подчеркнул, что главам нужно работать с населением. В частности, необходимо доносить до граждан, что регоператор вывозит именно твердые коммунальные отходы, к которым не относятся строительные. Есть и определенные правила обращения с крупным габаритным мусором.

Кроме того, затрагивались вопросы необходимости обеспечения проезда мусоровозов в осенний и зимний период. «Где надо помочь — мы поможем. Совместно мы сможем чего-то добиться», - подытожил Александр Киселёв.