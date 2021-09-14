Два человека пострадали в результате ДТП в Куньинском районе
Два человека пострадали 13 сентября в результате ДТП в Куньинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.
Авария произошла в 11:10 на 450-м километре автодороги М-9 «Балтия» в Куньинском районе.
По предварительной информации, 31-летний водитель «Шевроле Авео» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с «Ниссан Тиида».
После столкновения водитель и 39-летний пассажир автомобиля «Ниссан Тиида» обратились за помощью в медучреждение.
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