Два человека пострадали в результате ДТП в Куньинском районе

12:08, 14 сентября 2021, ПАИ

Два человека пострадали 13 сентября в результате ДТП в Куньинском районе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области.

Авария произошла в 11:10 на 450-м километре автодороги М-9 «Балтия» в Куньинском районе.

По предварительной информации, 31-летний водитель «Шевроле Авео» на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу транспортному средству и совершил столкновение с «Ниссан Тиида».

После столкновения водитель и 39-летний пассажир автомобиля «Ниссан Тиида» обратились за помощью в медучреждение.

