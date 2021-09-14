Укладка верхних слоев асфальтобетона завершилась на Крупской и Ипподромной в Пскове
Исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин проконтролировал ремонт улиц Крупской и Ипподромной, об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.
В настоящее время на улицах завершились работы по укладке верхних слоёв асфальтобетона. Впереди улицы ждёт укрепление обочин и нанесение разметки. В целях обеспечения безопасности дорожного движения будут установлены лежачие полицейские.
Напомним, ремонтные работы начались в августе.
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