Иномарку отбросило в дерево после ДТП в Пскове
Две иномарки столкнулись в Пскове 14 сентября около 17:00, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
Авария произошла на улице Советской 71/31. По предварительной информации, столкнулись автомобили Volkswagen и Kia. После столкновения Kia отбросило в дерево.
На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой медицинской помощи и ДПС. Информация о пострадавших уточняется.
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