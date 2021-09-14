Иномарку отбросило в дерево после ДТП в Пскове

17:48, 14 сентября 2021, ПАИ

Две иномарки столкнулись в Пскове 14 сентября около 17:00, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Авария произошла на улице Советской 71/31. По предварительной информации, столкнулись автомобили Volkswagen и Kia. После столкновения Kia отбросило в дерево.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



















На месте происшествия работают сотрудники аварийно-спасательной службы, бригада скорой медицинской помощи и ДПС. Информация о пострадавших уточняется.