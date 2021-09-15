Елена Полонская ознакомилась с перспективами развития швейной фабрики «Славянка»

09:56, 15 сентября 2021, ПАИ

14 сентября глава Пскова Елена Полонская вместе с Александром Козловским и Александром Братчиковым посетили псковскую швейную фабрику «Славянка». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ «Город Псков».

Генеральный директор Елена Косенкова показала и рассказала о производстве, а также познакомила гостей с коллективом.

Глава муниципалитета поблагодарила сотрудников фабрики за плодотворную работу, а также отметила, что они вносят свою лепту в развитие Пскова. Отдельную благодарность глава муниципалитета адресовала Елене Косенковой за то, что та сплотила вокруг себя коллектив профессионалов.

В ходе встречи сотрудники предприятия задали интересующие их вопросы, в числе которых значились: благоустройство дворовых территорий, автобусное сообщение, а также развитие системы здравоохранения на территории города.

Все вопросы были взяты на контроль.

Фабрика «Славянка» является крупнейшим предприятием швейной промышленности России по производству мужских и детских костюмов, которое включает в себя 4 цеха, 3 пошивочных и 1 раскройный, в каждом из которых работа поставлена на поток. Мощность объемов и качество продукции обеспечивают 1 100 человек, задействованных в производственном процессе.