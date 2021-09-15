Женщина пострадала в результате ДТП в Порхове
Женщина пострадала в результате ДТП в Порхове, сообщает Псковскому агенству Информации корреспондент «Порховского вестника».
Авария произошла на перекрестке улиц Кузнецова и Псковской.
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Фото: Газета: "Порховский вестник"
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Фото: Газета: "Порховский вестник"
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Фото: Газета: "Порховский вестник"
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Фото: Газета: "Порховский вестник"
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Фото: Газета: "Порховский вестник"
34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2109» не уступил дорогу 23-летнему водителю «Лады Гранты». В результате столкновения пострадала женщина – пассажирка «девятки».
На месте ДТП работают сотрудники МЧС и медики. Обстоятельства происшествия выясняются.
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