Опочанина повторно задержали пьяным за рулем мопеда
Днем 15 сентября сотрудники ГИБДД остановили на улице Пролетарской в Опочке мопед без номеров, выяснилось, что водитель был пьян, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.
Сотрудники инспекции безопасности остановили водителя мопеда днем. Их внимание привлекло отсутствие номеров государственной регистрации. Водителем транспорта оказался 38-летний местный житель, находящийся в нетрезвом состоянии.
Выяснилось, что опочанин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.
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