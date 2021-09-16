Опочанина повторно задержали пьяным за рулем мопеда

12:23, 16 сентября 2021, ПАИ

Днем 15 сентября сотрудники ГИБДД остановили на улице Пролетарской в Опочке мопед без номеров, выяснилось, что водитель был пьян, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

Сотрудники инспекции безопасности остановили водителя мопеда днем. Их внимание привлекло отсутствие номеров государственной регистрации. Водителем транспорта оказался 38-летний местный житель, находящийся в нетрезвом состоянии.

Выяснилось, что опочанин уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение.