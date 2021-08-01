Как изменилась Псковская городская больница за 120 лет, обсуждают в медиацентре ПАИ

15:18, 16 сентября 2021, ПАИ

16 сентября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, приуроченная к 120-летию создания Псковской городской больницы.

Как развивалось и менялось с годами медучреждение? В чем уникальность клиники сегодня? Об этом и многом другом рассказывают наши гости: главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев; и.о. замглавного врача по лечебной работе, главный внештатный специалист гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением Татьяна Семенова; главный внештатный ревматолог, заведующая отделением ревматологии Жанна Васильева; заведующий травматолого-ортопедическим отделением Алексей Зайцев; заведующая отделением медицинской реабилитации Лариса Милавкина.