Как изменилась Псковская городская больница за 120 лет, обсуждают в медиацентре ПАИ
16 сентября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, приуроченная к 120-летию создания Псковской городской больницы.
Как развивалось и менялось с годами медучреждение? В чем уникальность клиники сегодня? Об этом и многом другом рассказывают наши гости: главный врач Псковской городской больницы Алексей Васильев; и.о. замглавного врача по лечебной работе, главный внештатный специалист гастроэнтеролог, заведующая гастроэнтерологическим отделением Татьяна Семенова; главный внештатный ревматолог, заведующая отделением ревматологии Жанна Васильева; заведующий травматолого-ортопедическим отделением Алексей Зайцев; заведующая отделением медицинской реабилитации Лариса Милавкина.
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