Последний отсчет. К выходу в эфир готовится предвыборный «Псковский телеграм»

16:25, 16 сентября 2021, ПАИ

Избирательная кампания вышла на финишную прямую. Политические партии и кандидаты в последние несколько дней перед голосованием демонстрируют оживление, что, однако, не сказывается на качестве дебатов. Партийный креатив на финише выборов оценят ведущие в свежем выпуске программы «Псковский телеграм», который выйдет в эфир впервые вечером в четверг, 16 сентября, а не традиционно в пятницу.

Ведущие проекта также расскажут, о чем шла речь на закрытой части встречи президента Владимира Путина и псковского губернатора, поговорят об особенностях руководства регионом Михаила Ведерникова и анонсируют предстоящий медиафорум в Пскове.

«Псковский телеграм» - видеопроект Псковского агентства информации о том, что привлекло внимание в региональном Telegram-пространстве за неделю. Программа выходит в эфир с начала 2021 года. Ее ведущие — Максим Андреев, Александр Машкарин и Антон Сергеев.