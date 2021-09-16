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Общество

Дорогу до псковского СНТ «Черняковицы-2» отремонтируют в 2022 году

В 2022 году в Псковском районе будет отремонтирована автомобильная дорога до садоводческого товарищества «Черняковицы-2». Такое решение принял заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов в ходе личного приема граждан, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

С жалобой на состояние дороги обратилась председатель СНТ «Черняковицы-2» Ирина Еремкина. Вице-губернатор поручил и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станиславу Стармолотову взять на контроль данный вопрос. Будут выполнены работы по ремонту дороги, расчистке полосы отвода и укреплению обочин.

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