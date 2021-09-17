Житель Острова стал жертвой лжебанкира

11:06, 17 сентября 2021, ПАИ

26-летний житель Острова стал жертвой лжебанкира, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Молодой человек пояснил полицейским, что ему на мобильный телефон поступил звонок от неизвестного. Собеседник представился сотрудником банка и сообщил, что островичу необходимо предотвратить несанкционированное оформление кредита и обезопасить уже имеющиеся денежные средства. Для этого необходимо перевести деньги на резервный счет с помощью онлайн-банка. Молодой человек последовал указаниям мошенника, в результате чего лишился более 140 тысяч рублей. По этому факту проводится проверка.