Площадь Победы в Пскове на два дня закроют для транспорта
В связи с проведением дорожных работ с 12:00 20 сентября до 24:00 22 сентября закрывается для движения автотранспорта площадь Победы, сообщает администрация Пскова.
В качестве вариантов для объезда можно использовать улицу 128-й Стрелковой Дивизии, Калинина и Гражданскую.
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