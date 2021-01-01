Вернуться на главную страницу Фото 1 из 22 В Пскове открылся ресурсный центр поддержки добровольчества

Фото: Арсений Тимашов



Новое пространство регионального ресурсного центра поддержки добровольчества Псковской области открылось 17 сентября в Пскове на улице Конной, 2. С новосельем добровольцев поздравил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Также в открытии приняли участие начальник управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская и и. п. главы администрации Пскова Борис Елкин. В прошлом году отправили заявку на конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», где Псковская область заняла второе место. Визуализацию проекта сделал дизайнер-архитектор Сергей Станкевич. В этом году в регионе открываются 8 центров добровольчества, всего их будет 14.