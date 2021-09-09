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#Опросник ПАИ: что псковичи думают о трехдневном формате выборов

Выборы депутатов Государственной Думы России и Псковского областного Собрания стартовали 17 сентября в Псковской области. 

В этом году, по решению Центризбиркома, выборы впервые проходят в новом, трехдневном формате.

Что думают псковичи по поводу данного нововведения, считают ли они, что это помогает избежать массового скопления людей можно узнать благодаря видеоопросу ПАИ.

Как мы выяснили, псковичи считают трехдневное голосование очень удобным. Многие отмечают, что данный формат позволяет проголосовать максимальному количеству избирателей. У кого-то заканчивается дачный сезон, кто-то занят работой и не может в будний день – всем новый формат помогает решить проблему с недостатком времени.

«Мне удобнее голосовать в воскресенье, потому что очень много работы. А вот для моих коллег очень удобно распределить время в течение трёх дней», – отметила гуляющая по Октябрьскому проспекту женщина. 

«Очень удобно сделали, что начали выборы в пятницу», – отмечали проголосовавшие около 15 лицея. Некоторые псковичи узнали о начале голосования в результате опроса и отметили, что обязательно пойдут голосовать. 

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