Женщина погибла в результате возгорания иномарки в Пскове
Женщина погибла сегодня, 18 сентября, в результате возгорания иномарки в Пскове. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
По предварительным данным, в ходе движения произошёл взрыв автомобиля Renault Logan.
В момент произошедшего в автомобиле находились два человека. Женщина-пассажир погибла на месте.
Сейчас медики оказывают помощь пострадавшей. Обстоятельства произошедшего выясняются.
На месте происшествия работают сотрудники скорой помощи, ДПС, руководство ГИБДД, пожарные службы и взрывотехники.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
18 сентября 2021
Момент столкновения иномарки с автобусной остановкой у Псковского Крома запечатлели камеры видеонаблюдения