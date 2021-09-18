Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в центре Пскова
Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в центре Пскова. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Инцидент произошёл сегодня днём на автобусной остановке на Ленина, 1 в центре города.
Как передают очевидцы, в момент аварии на остановке было многолюдно, однако никто не пострадал.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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