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Происшествия

Водитель автомобиля сбил мужчину на мопеде в Великих Луках

Фото: ПАИ.

Автомобилист сбил мужчину на мопеде в Великих Луках сегодня днём. Об этом сообщает корреспондент газеты «Великолукская правда. Новости».

ДТП произошло на улице Зенцовской, на перекрёстке. Водитель автомобиля «Ауди» сбил мужчину 1959 года рождения, который передвигался на мопеде.

Водитель мопеда отправлен в больницу с травмами, диагноз устанавливается. Как утверждают очевидцы, голова мужчины была в крови.

Пока неизвестно, кто из участников столкновения не пропустил другого. 

Обстоятельства произошедшего выясняются. 

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