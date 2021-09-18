Две иномарки столкнулись в Печорах
ДТП с участием двух иномарок произошло сегодня, 18 сентября, в Печорах. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
«Опель Вектра» и «ДЭУ Нексия» столкнулись на перекрёстке улиц Рижская и Кузнечная.
Как сообщает корреспондент ПАИ, водитель «ДЭУ» при выезде на главную дорогу с улицы Кузнечной не пропустил «Опель».
В результате аварии пострадала водитель «Опеля» 1993 года рождения. Женщину госпитализировали. У неё подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и ушиб шеи.
Мужчина 1955 года рождения, управлявший «ДЭУ», на момент аварии был трезв. Также трезва и женщина.
На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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