Две иномарки столкнулись в Печорах

16:53, 18 сентября 2021, ПАИ

ДТП с участием двух иномарок произошло сегодня, 18 сентября, в Печорах. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

«Опель Вектра» и «ДЭУ Нексия» столкнулись на перекрёстке улиц Рижская и Кузнечная.

Как сообщает корреспондент ПАИ, водитель «ДЭУ» при выезде на главную дорогу с улицы Кузнечной не пропустил «Опель».

В результате аварии пострадала водитель «Опеля» 1993 года рождения. Женщину госпитализировали. У неё подозрение на закрытую черепно-мозговую травму и ушиб шеи.

Мужчина 1955 года рождения, управлявший «ДЭУ», на момент аварии был трезв. Также трезва и женщина.

На месте работают сотрудники ГИБДД, скорой помощи и МЧС. Выясняются обстоятельства произошедшего.