Воспитанники Центра «Патриот» представляют Псковскую область в кадетской смене «За честь Отчизны»

20:22, 18 сентября 2021, ПАИ

В Республике Беларусь открылась кадетская смена союзного государства «За честь Отчизны», передает корреспондент Псковского агентства информации. Псковская область в этой смене представлена командой военно-патриотического клуба «Юный спасатель» Центра «Патриот».

Главным событием смены станет День Союзного государства с праздником «Славянской верности союз» и кадетским балом.

Также ребята примут участие в двухдневной экскурсии «Подвиги немеркнущей славы», торжественном марш-параде и возложении цветов к Вечному огню в мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой». В течение смены пройдет смотр строя и песни, состязание знатоков военной истории, военно-спортивная игра «Ураган», соревнования по стрельбе, плаванию и другим видам спорта, презентация команд, конкурс инсценированной песни и конкурс чтецов «Сердцем к подвигу ты прикоснись».