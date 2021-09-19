Уже завтра ограничат транспортное движение на площади Победы в Пскове

13:26, 19 сентября 2021, ПАИ

Площадь Победы в Пскове будет закрыта для автотранспортного движения с 20 по 22 сентября. Об этом сообщает администрация города Пскова.

В связи с проведением дорожных работ уже завтра в 12:00 приостановят движение транспорта. Продлится ограничение до 24:00 среды, 22 сентября.

«В качестве вариантов объездов возможно использование улиц 128-й Стрелковой Дивизии, Калинина, Гражданской», - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют планировать маршрут и обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта, выполнять требования дорожных знаков.

Для передвижения спецтранспорта и автобусов городских маршрутов площадь Победы останется открытой.