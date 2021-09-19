Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Уже завтра ограничат транспортное движение на площади Победы в Пскове

Площадь Победы в Пскове будет закрыта для автотранспортного движения с 20 по 22 сентября. Об этом сообщает администрация города Пскова.

В связи с проведением дорожных работ уже завтра в 12:00 приостановят движение транспорта. Продлится ограничение до 24:00 среды, 22 сентября.

«В качестве вариантов объездов возможно использование улиц 128-й Стрелковой Дивизии, Калинина, Гражданской», - говорится в сообщении.

Автомобилистам рекомендуют планировать маршрут и обращать особое внимание на схему организации движения автотранспорта, выполнять требования дорожных знаков.

Для передвижения спецтранспорта и автобусов городских маршрутов площадь Победы останется открытой.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

19 сентября 2021

На Камчатке и Чукотке приступили к подсчёту голосов
19 сентября 2021

Ещё 224 человека завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области
19 сентября 2021

На острове Колпино прошло выездное голосование
19 сентября 2021

Более 80 жителей Псковской области победили коронавирус за последние сутки
19 сентября 2021

Ещё 123 жителя Псковской области заразились COVID-19
19 сентября 2021

Температуру до +13 градусов и небольшой дождь прогнозируют сегодня в Псковской области
19 сентября 2021

Заключительный день голосования стартовал на избирательных участках Псковской области
18 сентября 2021

Россиянам прогнозируют морозную зиму

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...