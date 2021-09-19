В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
В Пскове на улице Милицейской, 9 водитель не справился с управлением, протаранил мачту освещения и врезался в дерево, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
После столкновения мачта освещения пролетела несколько метров и ударила в заднюю часть автомобиля.
По имеющейся информации, за рулём находился 21-летний юноша.
Водитель госпитализирован.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС, АСС, бригада скорой помощи и руководство ГИБДД по городу Пскову.
Обстоятельства выясняются.
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