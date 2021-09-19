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Общество

В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом

В Пскове на улице Милицейской, 9 водитель не справился с управлением, протаранил мачту освещения и врезался в дерево, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

После столкновения мачта освещения пролетела несколько метров и ударила в заднюю часть автомобиля.

По имеющейся информации, за рулём находился 21-летний юноша. 

Водитель госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, АСС, бригада скорой помощи и руководство ГИБДД по городу Пскову.

Обстоятельства выясняются.

  • В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
    Фото: ПАИ
  • В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом
    Фото: ПАИ

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