В Пскове водитель пострадал после столкновения с деревом

18:34, 19 сентября 2021, ПАИ

В Пскове на улице Милицейской, 9 водитель не справился с управлением, протаранил мачту освещения и врезался в дерево, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

После столкновения мачта освещения пролетела несколько метров и ударила в заднюю часть автомобиля.

По имеющейся информации, за рулём находился 21-летний юноша.

Водитель госпитализирован.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС, АСС, бригада скорой помощи и руководство ГИБДД по городу Пскову.

Обстоятельства выясняются.