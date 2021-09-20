38 пьяных водителей выявили полицейские в Псковской области за минувшую неделю

10:26, 20 сентября 2021, ПАИ

В Псковской области за период с 13 по 19 сентября выявлено 38 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Госавтоинспекции Псковской области. За указанный период на территории области зарегистрировано 18 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 1 человек погиб, 21 - получили травмы различной степени тяжести.

Госавтоинспекция призывает псковичей соблюдать правила дорожного движения и беречь свои жизни.

Также за минувшую неделю сотрудниками ГИБДД УМВД России по Псковской области пресечено 1709 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения.