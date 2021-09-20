Суд приравнял квартиру псковичей к гостинице

13:35, 20 сентября 2021, ПАИ

В судах Пскова и Петербурга продолжается история, которая может иметь важное значение для огромного пласта российского малого бизнеса. Квартиру, которую псковские супруги законно, с уплатой всех налогов, сдавали посуточно, требуют признать гостиницей, а следовательно — закрыть, поскольку оказывать гостиничные услуги в жилых домах запрещено. Кто тут прав, кто виноват, продолжили разбираться коллеги из «АиФ-Псков» в статье «Запретить нельзя разрешить. Суд приравнял псковскую квартиру к гостинице».

«Ситуация парадоксальная, - говорит псковичка Ольга Бахирева, чья квартира стала яблоком раздора. - Прискорбно, что эта судебная практика идет по регионам. Аналогичное дело слушается в Оренбурге. Мужчина тоже сдает квартиры посуточно. Иск подало ТСЖ. Суд первой инстанции он проиграл, но подал апелляцию, решение которой также оказалось не в его пользу. Сейчас он готовит обращение в суд кассационной инстанции. Поскорее хочется увидеть закон о туристическом жилье или что-то, что расставит здесь точки на i. Потому что ситуация какая-то нездоровая складывается на рынке. Хотят этот рынок из тени вывести, но тех, кто не в тени, похоже, за это и наказывают. Очевидно, что желающих повторить наш опыт будет немного».