Ожидания и сенсации прошедшей кампании

13:11, 20 сентября 2021, ПАИ

Детальные контуры итогов прошедшей избирательной кампании в целом уже понятны. По большому счету, вопрос остался только к конкретному представительству от партий в Псковском областном Собрании. Но и здесь сюрпризы едва ли будут.

Голосование в Псковской области прошло в ожидаемых параметрах явки в 40-45%: на выборах в Госдуму она составила 44%. Как и в Псковское областное Собрание, явка в этот раз несколько выше, чем в избирательную кампанию 2016 года. Можно говорить о том, что возможность проголосовать в течение трёх дней сработала на её рост, в противном случае мы бы столкнулись с тем, что интерес к голосованию в этот раз мог бы оказаться ниже, чем в прошлом электоральном цикле.

«Единая Россия» одержала убедительную победу, вновь подтвердив, что остается в Псковской области главной политической силой. Партия взяла все призы этой кампании: одномандатный округ в Госдуме, голосование по партсписку в Госдуму и областное Собрание, все 13 одномандатных округов в региональный парламент. Хотя, надо признать, в ряде округов по Пскову были «тонкие» места. Выиграны также выборы глав Куньинского и Новосокольнического района.

Персональный состав фракции единороссов в областном Собрании заметно обновится и усилится. Одна из постоянных претензий к «Единой России» - депутаты-молчуны. В этот раз партия качественно усиливает состав новыми, но хорошо знакомыми персоналиями. Речь, например, об Александре Братчикове (камбэк года), Армене Мнацаканяне, Викторе Иващенко.

Остальные партии таким обновлением похвастаться не смогут. Как минимум в силу малочисленности будущих фракций.

Кроме того, даже беглый взгляд на будущий состав Псковского областного Собрания говорит о том, что в составе фракции «Единой России» не будет случайных попутчиков, как это не раз бывало в парламентской истории региона. Например таких, как Ульяна Михайлова или Всеволод Козловский. Политическая карьера последнего завершена, поражение на выборах окончательно переводит его в разряд фриков.

Сенсация этих выборов: кажется, впервые в Псковском областном Собрании будут представлены шесть партий - «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — За правду», ЛДПР, «Яблоко» и «Новые люди». Тут мы должны поздравить Андрея Маковского и облсовпроф, в котором он работает.

Надо отдать должное, КПРФ своих позиций не растеряла, однако сотрудничество с «Яблоком» совершенно точно не принесло им никаких дивидендов. Мы уже неоднократно говорили, что это стратегическая ошибка псковских коммунистов, демонстрирующая их беззубость и отсутствие собственной внятной повестки. Так что «партия граждан», словно приживалка, воспользовалась электоральной базой коммунистов, показав результат выше, чем в среднем по России. При этом язык уже не повернется назвать Псковскую область «яблостью»: ни в одном одномандатном округе на выборах в областное Собрание «яблочники» и близко не приблизились к победителям кампании.

Мы уже ставили вопрос о будущем Льва Шлосберга после этих выборов. Он лишился трибуны в областном Собрании (Артур Гайдук — совсем не оратор), он находится в затяжном кризисе отношений с руководством партии, а показателей «Яблока» в Псковской области выше, чем в среднем по стране, явно недостаточно, чтобы козырять ими. Шлосберг, конечно, никуда с политической арены не исчезает, но заметно мельчает. И вот вопрос: останется ли он с «Яблоком» или покинет этот тонущий корабль.

И, наконец, еще один знаковый фактор завершившейся в Псковской области избирательной кампании. Выборы оказались легитимными. Реальных нарушений, влияющих на результат, зафиксировано не было. Избиратели смогли спокойно и удобно проголосовать, за кого посчитали нужным. Новый состав ПОС тому свидетельство.

Ну а Псковская область плавно и эволюционно вступает в новый электоральный цикл.