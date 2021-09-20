Мужчина пострадал в ДТП в Пустошке
В Пустошке 20 сентября мужчина пострадал в результате столкновения автомобилей, сообщает корреспондент газеты «Вперёд».
ДТП произошло сегодня около 14:30 на въезде в Пустошку на 470-м км ФАД Р-23.
По словам очевидцев, автомобиль «Фольксваген» двигался по трассе в сторону Пскова. На перекрёстке, выезжая со второстепенной дороги на основную, водитель автомобиля «Ниссан» не уступил дорогу «Фольксвагену». В результате произошло столкновение двух транспортных средств.
На место происшествия прибыла бригада скорой помощи, спасатели ПСЧ-26 и сотрудники ГИБДД. Водителя «Фольксвагена» госпитализировали.
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