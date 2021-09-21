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Дорогу к посёлку Дедовичи привели в порядок на средства нацпроекта

Автомобильную дорогу регионального значения Дубровка – Дедовичи в Дедовичском районе Псковской области привели в порядок благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Трасса ведет к мосту через реку Шелонь, который капитально отремонтировали в 2019-2021 годах, и является центральным въездом в поселок Дедовичи. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

«Сдача новых объектов в эксплуатацию – это всегда праздник. Спасибо подрядной организации, Псковавтодору, комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области за высокое качество выполненных работ, придраться не к чему. Будем надеяться, что дорога прослужит долго», - сказал по итогам работы приемочной комиссии глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев.

Подрядная организация АО «Буер» по контракту с ГБУ ПО «Псковавтодор» обновила 10,5 км дорожного покрытия. На проезжей части уложено два слоя асфальтобетона: выравнивающий и верхний. В качестве материалов применены асфальтобетонные смеси марок А16НТ и А16ВТ, соответствующие новому ГОСТу. Площадь покрытия составила около 75 тыс кв. м. С помощью асфальтобетона и асфальтовой крошки отремонтированы пересечения и примыкания.

На пяти автобусных остановках сделаны заездные карманы. Произведен ремонт 8 водопропускных труб, на трех из них заменены крайние звенья с укреплением.

Обочины шириной 2 м и площадью более 41 тыс кв. м укреплены щебеночно-песчано-гравийной смесью, 10 тыс. кв. м бровки засеяно травой, выполнена планировка откосов насыпи и дна кюветов на площади около 18 тыс. кв. м, расчищена полоса отвода от кустарника и деревьев.

Осевая разметка нанесена термопластиком, краевая – краской. Вдоль дороги установлено 254 метра барьерного ограждения.

Стоимость работ превысила 155 млн рублей. Средства выделены из регионального бюджета.

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