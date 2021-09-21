Лобовое столкновение ВАЗ-2110 и УАЗ произошло в Гдовском районе
Вечером 20 сентября водитель автомобиля ВАЗ 2110, движущегося со стороны Гдова, не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил лобовое столкновение с встречным УАЗом, сообщает корреспондент газеты «Гдовская заря».
Авария произошла на участке между деревней Кятицы и поворотом на Островцы. На место происшествия оперативно прибыла команда поисково-спасательного отряда из Гдова. Водитель «десятки» не мог самостоятельно выбраться из автомобиля, поэтому сотрудникам ПСО пришлось разрезать двери автомобиля с помощью спецтехники и освободить водителя.
Водителю «десятки» оказали перваую медицинскую помощь, предположительно, у 20-летнего молодого человека сломано бедро. Его отправили в больницу.
Водитель и два пассажира автомобиля УАЗ «Патриот» не пострадали.
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