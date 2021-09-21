Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Псковском районе
Смертельное ДТП произошло в деревне Малая Гоголёвка Псковского района 21 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Водитель «Мерседеса» не справился с управлением, в результате чего автомобиль протаранил мачту освещения и вылетел в кювет. В автомобиле находились 5 человек, один из них погиб, трое пострадали.
Тело погибшего пришлось деблокировать спасателям аварийно-спасательной службы. На месте работала бригада скорой помощи и сотрудники ДПС.
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