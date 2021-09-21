Повторно севшие за руль нетрезвыми задержаны в Великих Луках и Бежаницах

10:17, 21 сентября 2021, ПАИ

В Великих Луках и Бежаницах полиция задержала нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

В частности, 19 сентября в Великих Луках у дома на улице Дальней правоохранители остановили для проверки автомобиль «Лада Приора». Выяснилось, что управлял легковушкой 29-летний великолучанин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

20 сентября днем в поселке Бежиницы на улице Советской на автомобиле ВАЗ ехал 41-летний нетрезвый местный житель.

По данным фактам проводятся проверки.