Утверждены результаты выборов в Псковское областное Собрание депутатов восьмого созыва

13:38, 21 сентября 2021, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области утвердила результаты выборов в Псковское областное Собрание депутатов восьмого созыва. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с заседания избиркома 21 сентября.

По итогам выборов депутатов Псковского областного Собрания по партийным спискам «Единая Россия» получит 6 мандатов. Итого у единороссов с учетом победы кандидатов в 13 одномандатных округах в новом созыве регионального парламента будет 19 депутатских кресел. КПРФ получает 3 мандата. «Справедливая Россия», ЛДПР, «Новые люди», «Яблоко» — по одному.

«Единая Россия» набрала 39,61% голосов, КПРФ — 20,74%, «Справедливая Россия - Патриоты - За правду» — 9,09%, ЛДПР — 8,90%, «Яблоко» — 6,20%, «Новые люди» — 6,22%.

Выборы депутатов Псковского областного Собрания признаны состоявшимися, результаты — действительными.