Несанкционированные свалки ликвидировали в селе Велье Пушкиногорского района
В Пушкиногорском районе в селе Велье ликвидированы несанкционированные свалки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».
Участки приведены в порядок в рамках договора Велейской волости с региональным оператором Псковской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экопром».
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
21 сентября 2021
Если раньше при обиде «не разговаривали», то теперь отписываются в соцсетях – интервью с психологом ПсковГУ
21 сентября 2021
14 тонн калининградской форели не доплыли до Москвы, задержавшись в Себежском районе