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Общество

Несанкционированные свалки ликвидировали в селе Велье Пушкиногорского района

В Пушкиногорском районе в селе Велье ликвидированы несанкционированные свалки. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе компании «Экопром».

Участки приведены в порядок в рамках договора Велейской волости с региональным оператором Псковской области по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экопром».

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