Копировать полотна Рериха научат псковичей в Изборске

17:17, 21 сентября 2021, ПАИ

Государственный музей-заповедник «Изборск» приглашает псковичей провести «Расписные выходные». Как пояснили Псковскому агентству информации в музее, мероприятие представляет собой цикл творческих мастер-классов, которые будут проходить каждую субботу в Изборске.

Участники мастер-классов под руководством музейного педагога смогут скопировать картины великих художников Рериха и Мельникова, нарисовать натюрморт или осенний пейзаж. Каждый сможет оставить свой рисунок в музее для будущей выставки.

25 сентября - «Изборск в картинах П. Д. Мельникова (раскрашиваем осенний пейзаж)».

2 октября - «Осенний натюрморт с рябиной: секреты акварельной живописи».

9 октября - «Туман над Изборском» в технике монотипия.

16 октября - «Изборские дворики».

23 октября - «Рисуем отпечатками листьев».

30 октября - «Каменные стражи». Рисуем Изборскую крепость. Знакомство с творчеством Рериха.

Время проведения - в 12:00 и в 15:00.

Чтобы комфортно разместиться и соблюдать все действующие санитарно-эпидемиологические правила, музей может принять не более 10 человек. Предварительно записаться можно по телефону – 8 921 219 84 70.

Место проведения - музейная мастерская в доме купца Шведова (улица Печорская, 32).